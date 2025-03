Una 64enne di origine straniera è finita al Pronto Soccorso a seguito di un sinistro autonomo. L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, 6 marzo, nel comune di Sostegno.

Dalle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l'equilibrio a bordo della sua bici e sarebbe finita a terra rimanendo ferita. In breve tempo, è stata assistita dal personale del 118 e condotta in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.