Il Cervino nelle foto d’archivio: un paesaggio nel cuore delle Alpi

L’immagine di oggi, tratta dal fondo Jules Beck (1825-1904), ci trasporta nel cuore delle Alpi, alla scoperta del lato nord del Monte Cervino – o Matterhorn, secondo la denominazione tedesca - che si erge tra la Valle d’Aosta e la Svizzera con i suoi 4.478 metri.

Scattata a Zermatt dalla riva del lago Schwarzsee (noto anche come Lago Nero per le sue acque scure, che offrono una visibilità quasi nulla), questa fotografia mette in risalto la sensibilità di Beck, fotografo, alpinista e chimico originario di Strasburgo.

Jules Beck, nel suo lavoro di documentazione fotografica, riuscì a creare un catalogo impressionante, composto nel 1898 da 1132 scatti. Fu in costante rapporto epistolare con Vittorio Sella, ed ebbe con lui uno scambio continuo di fotografie.