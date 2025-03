Festa della Donna, ecco gli appuntamenti di oggi a Biella e Vigliano

Non solo sabato 8 marzo ma anche quest’anno sono diversi gli appuntamenti per la Festa della Donna in anticipo con alcuni eventi curati dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

Venerdì 7 marzo, alle 17.30, con la presenza di Maria Eugenia Veneri, autrice del libro “Giro di vite”, si potranno ascoltare racconti e testimonianze riguardo alla tratta delle donne. L’evento “Dalla tratta alla salvezza, storia della rinascita di una donna” si terrà alla Biblioteca Civica Aldo Sola a Vigliano Biellese ed è a cura del Comune.

Sempre venerdì, dalle 18.30 alle 22, avrà luogo “Nata Libera Lotto Marzo Antifascista”, uno spazio aperto per assemblea, mostra fotografica, musica e condivisione. L’evento è a cura di Le Parole Fucsia e si terrà a Villa Schneider a Biella.