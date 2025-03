La Juventus Women è in finale di Coppa Italia. La gara di ritorno al Pozzo Lamarmora di Biella non ha riservato amare sorprese e, complice il 3-2 dell'andata, le bianconere hanno saputo gestire il vantaggio e colpire nel momento decisivo con la rete di Godø, che vale il pass per la partitissima con la Roma.