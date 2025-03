Regione Piemonte, via l’amianto dai piccoli comuni: 250mila euro destinati alla bonifica.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un emendamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e un ordine del giorno per sostenere i piccoli comuni nella bonifica dell’amianto negli edifici pubblici, anche a bassa frequentazione. Le misure, promosse prevedono uno stanziamento di 250mila euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

La rimozione dell’amianto è una priorità per la tutela della salute pubblica. In Piemonte i piccoli comuni rappresentano buona parte delle amministrazioni e spesso faticano ad accedere ai contributi. Con questo intervento si intende garantire le risorse necessarie alla bonifica, rendendo più sicuri gli edifici pubblici.

Un’emergenza ambientale e sanitaria che, come dimostrano i dati sulla vicenda Eternit, è responsabile di numerosi casi di mesotelioma in Piemonte. Il provvedimento rappresenta un passo concreto verso le realtà più contenute, spesso prive di strumenti utili a fronteggiare in autonomia il ripristino delle strutture.