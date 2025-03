Castelletto Cervo, gli alunni della primaria consegnano la chiave del paese al "Raspet", con un cappello da Alpino

Questa mattina, venerdì 7 marzo, nell’ambito dei festeggiamenti per il Carnevale, gli alunni della scuola primaria sono stati protagonisti di una cerimonia speciale: la consegna della chiave simbolica del paese alla tradizionale maschera locale, il "Raspet".

L’iniziativa, che ogni anno coinvolge i più piccoli in un momento di creatività e condivisione, ha visto gli studenti realizzare la chiave in modo originale, aggiungendo un elemento distintivo: un cappello da Alpino in cartapesta. Un omaggio significativo all’Adunata nazionale degli Alpini, che quest’anno farà tappa a Biella.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Omar Giletti, il capogruppo degli Alpini di Castelletto Cervo e la maschera del paese, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vive le tradizioni locali e di trasmetterle alle nuove generazioni.

I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domani, quando presso la sede degli Alpini in frazione Garella verrà distribuita la tradizionale fagiolata.