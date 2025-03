Mezzana, una mimosa per i residenti: l'omaggio della Pro Loco per l'8 marzo

Mezzana, una mimosa per i residenti: l'omaggio della Pro Loco

La Pro Loco di Mezzana Mortigliengo sarà protagonista di una lodevole iniziativa. In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, Festa della Donna, i volontari omaggeranno i residenti del paese con un mazzetto di mimosa.

“Riteniamo che questo appuntamento debba ricordare, indistintamente, tutti coloro che lottano quotidianamente per una parità sociale, nel particolare le donne che sono sempre più vittime di episodi esecrabili – spiegano dalla Pro Loco - È bene ricordare, per non dimenticare durante l'anno. Saremo sempre al fianco di coloro che, grazie alla loro unicità, rendono più colorato e migliore il nostro mondo”.