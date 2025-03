Grande festa ad Andorno Micca per i 20 anni di eTwinning

Giovedì 20 febbraio, l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha celebrato il ventesimo anniversario della piattaforma europea eTwinning con una grande festa che ha coinvolto bambini e bambine della scuola dell’infanzia e delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria.

L’evento si è svolto nella palestra dell’Istituto, dove i piccoli partecipanti hanno sfilato al suono dell’Inno Europeo, sventolando le bandierine degli Stati aderenti al progetto finanziato dall’Unione Europea. Al centro della celebrazione, una grande torta blu e gialla, simbolo dei colori di eTwinning, attorno alla quale i bambini hanno formato un gioioso girotondo. Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione dei bambini della scuola primaria con una filastrocca dedicata all’occasione e il collegamento in diretta con alcune scuole partner, sia nazionali che internazionali. A suggellare l’atmosfera di festa, tutti i partecipanti hanno intonato "Tanti auguri a te" in diverse lingue, sottolineando l’importanza della collaborazione interculturale. La giornata è proseguita con balli, momenti di convivialità e il suggestivo lancio di palloncini con il numero 20 nel cielo azzurro, simbolo del traguardo raggiunto dalla piattaforma.

Un’onda di colori ha reso ancora più speciale la festa: le magliette personalizzate con il logo di eTwinning e la cornice per scattare foto ricordo hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti. L’Ambasciatrice eTwinning ed Erasmus+, Emanuela Boffa Ballaran, ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza per l’Istituto di Andorno Micca, che da anni è l’unica scuola certificata eTwinning della provincia. Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma della qualità dell’insegnamento offerto dall’Istituto e della sua capacità di innovare.

Le Scuole eTwinning sono considerate esempi di eccellenza a livello locale e nazionale, distinguendosi per l’adozione di pratiche digitali avanzate, la promozione della sicurezza online (eSafety), l’impiego di approcci creativi e innovativi alla pedagogia e l’impegno nello sviluppo professionale continuo del personale docente. Inoltre, si pongono come punti di riferimento nella promozione di un apprendimento collaborativo e nella sensibilizzazione verso un uso responsabile di Internet. “La celebrazione di giovedì- dichiara la dirigente scolastica Liboria Arena - non è stata solo un momento di festa, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra i docenti e di sinergia tra le scuole dell’infanzia di diversi comuni, ribadendo il valore dell’educazione come strumento di crescita e unione.”