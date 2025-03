Biella Rugby, sfida d'alta quota con Paese

Confidenti della vittoria conquistata all’Albonico di Torino domenica, i ragazzi di Benettin si preparano ad affrontare sul campo di casa i veneti di Paese. I gialloverdi, reduci al tempo di un magro pareggio con gli universitari piemontesi, ricordano la gara di andata con i rossoblù come una delle migliori partite giocate, terminata 24-45 con il punteggio in favore di Biella. Un esito che portò Biella al secondo posto della classifica. Posizione mantenuta fino all’undicesima giornata di campionato, quando Paese riconquistò la piazza d’onore. Alla viglia della contesa, un solo punto divide la due compagini che si presenteranno in campo mentalmente forti grazie ai due recenti successi. In favore di Biella il ‘fattore campo’ e il calore del pubblico amico sicuramente si presenterà numeroso a sostegno dei propri beniamini.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Paese si trova davanti a noi in classifica di un solo punto, una squadra assolutamente del nostro livello, che viene da una lunga serie di vittorie consecutive e soprattutto nell’ultima partita ha mostrato un gran bel gioco. Contro di loro all’andata abbiamo fatto la nostra miglior partita, forse perché siamo riusciti a prenderli alla sprovvista e loro ci avevano un po’ sottovalutati, domenica verranno da noi alla ricerca della partita della vita per cercare, giustamente, di rimanere sopra a noi in classifica. Ci aspettiamo una grande battaglia, ma siamo pronti. È arrivato il momento di archiviare la partita dell’andata e concentrarci su quella che giocheremo. Arriviamo anche noi da una buona partita e godiamo del momento confidente, siamo pronti per affrontare i nostri prossimi avversari. Concludo ringraziando di cuore tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci a Torino, erano in tanti e li abbiamo sentiti, mi auguro di vederli in numero raddoppiato anche domenica perché abbiamo bisogno del calore di ognuno di loro, riescono a darci un sacco di carica”.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A girone 1. XIV giornata – 08.03.2502. Parabiago - UR Capitolina. 09.03.25. Rugby Milano – Cavalieri Union Prato Sesto; Biella Rugby - Rugby Paese; Avezzano – Petrarca; Cus Torino – Verona.

Classifica. Parabiago punti 58; Rugby Paese 49; Biella Rugby 48; Verona 39; Petrarca Padova 37; Cus Torino 31; UR Capitolina 27; Cavalieri Prato Sesto 22; Avezzano 19; Rugby Milano 13.