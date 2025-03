Pollone, un defibrillatore per il Parco della Burcina

Nelle prossime settimane sarà installato un defibrillatore presso la Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza” a Pollone. Come comunicato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette Ticino Lago Maggiore la donazione è stata resa possibile grazie all'apporto di due importanti realtà del territorio.

L'iniziativa benefica “Crono Trail” ha avuto, accanto al valore sportivo, anche uno scopo benefico poiché il ricavato è stato destinato ad iniziative di carattere sociale. Nello specifico, grazie anche al sostegno di alcune aziende del territorio, sono stati acquistati defibrillatori automatici. Uno di questi dispositivi, per volontà dell’ASD Bugella Sport di Biella, insieme alla Tintoria e Finissaggio Ferraris di Gaglianico, è stato donato all'Ente di Gestione per l'installazione presso il Parco di Pollone. Si tratta di un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione.

“Ringrazio la famiglia Ferraris e l'associazione ASD Bugella per la sensibilità e l'attenzione dimostrata scegliendo il Parco Burcina come luogo destinatario di un DAE – commenta Erika Vallera, commissaria dell'Ente di Gestione – La presenza di tale dispositivo rende il Parco un luogo più sicuro poiché in situazioni di arresto cardiaco la tempestività di intervento può fare la differenza. A seguito di questa donazione abbiamo anche deciso di formare il personale dipendente al corretto utilizzo di dispositivi salvavita e di manovre di primo soccorso.”

Le colonnine con Defribillatore Automatico Esterno (o DAE) sono dispositivi sempre più diffusi in piazze e strutture pubbliche e grazie a queste strumentazioni è possibile intervenire tempestivamente in situazioni di necessità ripristinando il ritmo cardiaco della persona, mettendola in sicurezza in attesa dell’intervento dei soccorsi ufficiali. Così commenta la famiglia Ferraris: “Il nostro territorio è un tesoro da vivere, un luogo dove natura, sport e comunità si incontrano. Come Finissaggio e Tintoria Ferraris, siamo felici di aver contribuito a questa iniziativa, perché crediamo che il benessere passi anche dalla possibilità di vivere la bellezza del nostro ambiente con serenità. Questo defibrillatore è un piccolo gesto, ma con un grande significato: prendersi cura delle persone e del territorio che amiamo.”