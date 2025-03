Fluire il Futuro, un progetto che forma i giovani di Biella alla cittadinanza attiva con la donazione del sangue

Con un forte impegno verso la solidarietà e l’attivismo sociale, "Fluire il Futuro" continua a crescere ogni anno, coinvolgendo sempre più giovani delle scuole superiori biellesi. Da alcuni anni, questo progetto educativo promuove la cittadinanza attiva e l’importanza della donazione del sangue, offrendo ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti attivi del loro futuro e della loro comunità.

Ideato da Alberto Pernici, referente scuole per Avis, e Francesca Guelpa, pedagogista, "Fluire il Futuro" è un’iniziativa che ha già coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia di Biella, tra cui l'Iti Biotecnologie, Gae Aulenti: geometri, agrari, manutentori, liceo Classico e Linguistico. Coordinato da Avis Biella e dalla Cooperativa Sociale Tantintenti, il progetto si propone di trasmettere i valori fondamentali dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, promuovendo la cultura della solidarietà e della generosità, in un contesto sociale in continuo cambiamento.

Il percorso formativo, che ha preso avvio nell’ottobre 2021 ed è proseguito fino a febbraio 2025, è strutturato in tre incontri, ognuno della durata di due ore. Ogni incontro si concentra su un tema specifico e coinvolge i ragazzi in attività pratiche e teoriche. Il primo incontro offre una riflessione sull’importanza del sangue nella storia e sul valore della solidarietà, con la partecipazione del presidente di Avis Biella. L’utilizzo di tecniche educative innovative stimola una riflessione profonda sulla connessione tra gli individui e sulla costruzione di una società più giusta e solidale. Nel secondo incontro, gli studenti sono coinvolti in un’attività interattiva che li invita a esplorare il proprio temperamento, attraverso la teoria giapponese Ketsuekigata.

Gli studenti vengono suddivisi in 4 gruppi, in base all’albero e al temperamento che gli vengono abbinati. Questo esercizio aiuta i partecipanti a comprendere come le esperienze di vita e i diversi modi di reagire alle situazioni possano influenzare il comportamento individuale e collettivo. Il percorso culmina nel terzo incontro, dove gli studenti lavorano insieme per creare un disegno e organizzare un evento volto a sensibilizzare i loro coetanei sulla donazione del sangue. Ogni gruppo si impegna a sviluppare un progetto scritto e grafico, promuovendo la collaborazione e la condivisione di idee. Inoltre, il progetto non si limita alla teoria: gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con i volontari donatori, attraverso testimonianze dirette che arricchiscono l’esperienza, rendendo concreta la scelta di donare sangue.

In questo modo, i ragazzi non solo acquisiscono una maggiore consapevolezza riguardo alla donazione, ma si impegnano attivamente nella promozione di una società più consapevole, responsabile e solidale. "Fluire il Futuro" rappresenta un impegno che continua a crescere e a evolversi, contribuendo alla formazione di giovani cittadini responsabili e pronti a fare la differenza nel loro mondo. Un passo significativo verso la costruzione di un futuro migliore, alimentato dalla solidarietà e dall'impegno civile.