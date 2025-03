Rhythmic School con onore nel regionale di Chivasso, Margot Christelle Giardina sul podio

Sabato scorso si è disputata a Chivasso, presso il Pala Lancia con la puntuale organizzazione della società Concordia, la prima prova del campionato regionale di Ginnastica Ritmica FGI Silver LD.

Quattro le atlete della Rhythmic School a scendere in pedana. Ottimo l‘esordio agonistico nella categoria A3 (anno 2015) di Margot Christelle Giardina che è riuscita a conquistare il podio, classificandosi al terzo posto con due pregevoli esecuzioni a corpo libero e palla, dove tra l’altro, in questo attrezzo, ha ottenuto il miglior punteggio della sua categoria. E’ stata impegnata nelle A5 (anno 2012) Martina Brocchi classificandosi al sesto posto, in una classifica cortissima ad un decimo di punto dal terzo posto, esibendosi al cerchio (secondo miglior punteggio) ed alle clavette.

Ha gareggiato nella categoria Junior 1 (anno 2011) Iris Marchesi effettuando un ottimo cerchio (terzo punteggio) ed un nastro, con alcune imprecisioni, che l’hanno portata a terminare la gara al dodicesimo posto, a metà classifica. Quarta ginnasta in gara Giulia Bocci nella categoria S1 (anno 2009) che esibendosi a cerchio e palla, con qualche sbavatura, ha ottenuto un dignitoso settimo posto.

Hanno accompagnato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya e l’ istruttrice Arianna Prete che commentano i risultati delle loro ragazze: “ Le nostre ginnaste hanno gareggiato con buona tecnica ed attinenza alle musiche, ma non sono state perfette. A parziale scusante, occorre evidenziare che i nuovi esercizi, costruiti con riferimento al nuovo codice dei punteggi, hanno necessità di tempo per essere assimilati. Faremo pertanto tesoro delle osservazioni rilevate dalla giuria migliorando ed automatizzando le routine, per presentarci alla seconda prova più preparate e determinate a raggiungere posizioni migliori”.

Nel prossimo weekend, si ritorna al palazzetto di Candelo dove i volontari della Rhythmic School ospiteranno, le circa trecento ginnaste iscritte, in rappresentanza di più di quaranta associazioni di Piemonte e Valle d’Aosta determinate a contendersi i vertici delle classifiche nella prima prova del campionato regionale FGI Silver LB1 ed LB2. Tre saranno le RSgirls in competizione: le sorelle Alyssa ed Andrea Viola Adamo e Ginevra Lanza.