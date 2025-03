Biella Motor Team, al via la nuova stagione agonistica: ecco com'è andata

Partita la nuova stagione agonistica per la scuderia Biella Motor Team presieduta da Claudio Bergo, presente sia nelle competizioni per auto moderne che in quelle per auto storiche.

Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, all’Historic Rally delle Vallate Aretine, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, la scuderia biellese era presente con i suoi piloti e navigatori. Il pilota, valsesiano di Varallo Sesia, Enzo Borini ed il navigatore biellese Massimo Soffritti, con la loro Opel Ascona 2.0 iscritta nel 3° Raggruppamento, sono stati costretti al ritiro nelle prime battute per un’uscita di strada senza conseguenze mentre è arrivato in fondo l’esperto navigatore Ermanno Battaglin, in gara con il pilota siciliano Giuseppe Romano su una Lancia Beta Coupé del 2° Raggruppamento. Nonostante vari problemi ed un’uscita di strada hanno chiuso trentanovesimi assoluti e terzi di classe fino a 2.000 cc.

Nel prossimo weekend la Biella Motor Team sarà protagonista in Sicilia dove, tra sabato 8 e domenica 9 marzo, si corre la prima edizione del Rally dei Monti Sicani che si corre nel cuore dell’isola con la cittadina di Cammarata come fulcro. La gara segna l’esordio assoluto della ventenne Giovanna Buttitta di Bagheria che ha partecipato all’ultima edizione del Corso navigatori della scuderia piemontese. L’emozione sarà doppia perché correrà a fianco di papà Onofrio, la loro vettura è una Renault Clio RS di classe N3 iscritta con il numero 28.