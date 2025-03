ChocoBiella, oltre 5.000 presenze, Pisani: "Diventerà un appuntamento fisso" FOTO

Nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 2025 Biella ha vissuto un fine settimana di grande partecipazione con la prima edizione di ChocoBiella, un evento che ha saputo coniugare passione per il cioccolato, valorizzazione del commercio e promozione delle eccellenze artigianali. Un risultato che non è frutto del caso, ma dell’impegno concreto e della visione strategica dell’Assessorato al Commercio, guidato da Anna Pisani, che ha creduto sin dall’inizio in questa iniziativa, accogliendo la proposta dell’ACAI (Associazione Nazionale dei Cioccolatieri Artigiani Italiani) e di FIVA Milano e trasformandola in un'opportunità di crescita per la città.

I numeri parlano chiaro: oltre 5.000 presenze in soli tre giorni, un coinvolgimento intergenerazionale che ha dimostrato quanto Biella possa attrarre e diventare un polo di riferimento per eventi di qualità. Il centro storico si è animato e ha vissuto un momento di forte vitalità, grazie a un’offerta vincente e a una strategia che funziona.

DIDATTICA E ATTENZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI

Il successo di ChocoBiella non si è limitato all’aspetto commerciale. L’Assessorato ha voluto rendere questo evento un’occasione di coinvolgimento anche per le scuole primarie della città, grazie anche al coinvolgimento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Livia Caldesi. Più di 120 partecipanti tra bambini e adulti hanno sperimentato i laboratori pomeridiani del fine settimana, mentre alle attività del venerdì mattina hanno preso parte oltre 150 bambini provenienti dalle scuole primarie di Cossila San Giovanni, Gromo Cridis, Borgonuovo, Villaggio Lamarmora e Istituto La Marmora.

SPORT, COMUNITÀ E VALORI: UN’AMMINISTRAZIONE CHE PREMIA L’IMPEGNO

Grazie alla collaborazione dell’Assessore allo Sport Giacomo Moscarola, ChocoBiella è stata anche un’occasione per valorizzare il tessuto sportivo cittadino. Due realtà importanti, Bi Roller Pattinaggio Biella e l’A.S.D. Paladini del Minibasket, sono state premiate con una speciale targa di cioccolato, a riconoscimento del loro impegno nella crescita sociale e aggregativa della città.

Bi Roller è la principale società sportiva del nostro territorio affiliata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, e da anni promuove il pattinaggio per tutte le età. L’A.S.D. Paladini si distingue per la qualità dell’attività sportiva offerta ai ragazzi e si impegna a offrire opportunità anche ai giovani talenti che desiderano intraprendere un percorso più agonistico, facilitando il loro inserimento in squadre attrezzate per competizioni di alto livello.

ANNA PISANI: “LA POLITICA CHE LAVORA, CHE CREA, CHE PORTA RISULTATI”

L’Assessore Pisani ha dichiarato:

“ChocoBiella è stato molto più di un evento: è stata la dimostrazione che Biella può crescere e che questa Amministrazione lavora con una visione chiara. Abbiamo generato coinvolgimento sociale e promosso le eccellenze del settore. Non ci fermeremo qui: ChocoBiella diventerà un appuntamento fisso nel calendario cittadino, perché crediamo nella cultura enogastronomica come una leva di crescita e nella comunità come forza della nostra città. Continueremo a costruire e a dare risposte. Questa è la politica che vogliamo: una politica che lavora, che crea, che porta risultati.”



UNA VISIONE CHE GUARDA AL FUTURO: INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L’impegno dell’Assessore Anna Pisani per il commercio non si ferma al successo di ChocoBiella. Con una chiara visione strategica e un metodo di lavoro improntato al dialogo e alla pianificazione, il prossimo 5 marzo l’Assessore ha convocato un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria per programmare le prossime iniziative a sostegno del commercio cittadino.

Tra i temi all’ordine del giorno, particolare rilievo avrà l’organizzazione della Giornata del Made in Italy (festeggiata il 15 aprile), che a Biella vedrà iniziative commerciali nel weekend del 12 e 13 aprile. Inoltre, si lavorerà alla definizione del calendario degli eventi per l’estate, con l’obiettivo di garantire continuità alle iniziative di richiamo e creare nuove opportunità per la città.

L’incontro si svolgerà in Sala Consiliare, alla presenza dei commercianti e delle associazioni di categoria per favorire un confronto produttivo e una condivisione dei progetti.