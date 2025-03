Investimenti agricoli in Piemonte: in arrivo un bando da 32,5 milioni.

È in arrivo dall’assessorato al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Regione un nuovo intervento da 32,5 milioni di euro destinati a sostenere le aziende agricole del Piemonte per nuovi investimenti produttivi e per la competitività. Lo annuncia l’assessore Paolo Bongioanni che ha messo a punto e varato i criteri con cui le risorse saranno assegnate attraverso un bando di imminente pubblicazione.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Questo nuovo intervento è uno dei pilastri per sostenere la sfida dell’innovazione e della competitività cui la nostra agricoltura è chiamata in questa fase. L’investimento ha l’obiettivo di potenziare la competitività delle aziende agricole piemontesi sui mercati e di accrescerne la redditività migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali».

Molti e differenziati gli interventi che potranno essere realizzati grazie al sostegno regionale. «Le aziende - illustra Bongioanni - potranno partecipare in forma individuale o associata, e saranno sostenute dalla Regione in un ampio ventaglio di azioni finanziabili come la costruzione di nuovi fabbricati rurali e recupero di quelli esistenti, il miglioramento fondiario, l’aiuto al settore apicolo oggi in grande difficoltà, l’acquisto di nuovi macchinari compresi i droni, investimenti irrigui, l’ammodernamento di sistemi antigelo e antibrina a protezione delle colture orticole in pieno campo, dei frutteti e dei vigneti, la costruzione di recinzioni anti-selvatici, la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo aziendale, l’acquisto di nuovi software e hardware, l’impiego di cloud e molti altri interventi».

Il bando – che verrà pubblicato nelle prossime settimane - ha una dotazione complessiva di 32.500.000,00 euro, di cui 5.781.750,00 di quota regionale. I progetti dovranno avere un importo minimo di 25mila euro che scende a 15mila per le zone montane, e potranno ricevere un contributo massimo di 200mila euro nel caso di azienda singola, di 400mila se investimento collettivo. Il contributo regionale coprirà in media il 40% della spesa esposta, spingendosi al 50% per i progetti di giovani o in montagna, e fino al 60% per progetti di giovani agricoltori in zona montana.

«Grazie a economie e recupero di risorse non spese dalle programmazioni precedenti – sottolinea Bongioanni – sono riuscito a portare la disponibilità di questo bando da 20 a 32,5 milioni di euro, che seguono a ruota gli 11,6 milioni già in arrivo per 299 giovani aziende agricole. È una scossa a 360° per le nostre aziende, un’iniezione di fiducia nella loro capacità di crescita e innovazione di cui sono molto orgoglioso».