Valdilana, Tessere la storia: il grigioverde biellese tra telai e trincee.

Sabato 8 e domenica 9 marzo, lo storico lanificio “Vitale Barberis Canonico” ospiterà la compagnia teatrale Teatrando, che porterà in scena lo spettacolo “Tessere la storia: il grigio verde biellese tra telai e trincee”. L’opera racconta il grande contributo dell’industria tessile biellese nella fornitura del panno grigioverde, tessuto utilizzato per le divise dell’esercito durante la Prima Guerra Mondiale e nello specifico, destinato al corpo degli Alpini. L’evento infatti fa parte di “AspettiAMO l’Adunata” una serie di iniziative realizzate in preparazione all’adunata degli Alpini prevista a Biella dal 9 all’11 maggio.