Fagiolata “in famiglia” a Bagneri FOTO

C’era solo un paiolo di fagiolata domenica a Bagneri, preparata con ingredienti genuini e secondo tradizione, quanto bastava per un momento di ritrovo e festa che ha avuto un carattere davvero “familiare”.

Tra i partecipanti c’erano infatti un cinquantina di “bagneresi doc”, i pochi che vivono stabilmente nella borgata e cascine circostanti della Valle Elvo e con loro anche parenti e amici, tutti insieme hanno gremito il salone preparato dagli Amici di Bagneri per il pranzo. Anche gli altri partecipanti e qualche escursionista arrivato per caso, hanno apprezzato sia la fagiolata e le altre portate, sia il clima di semplice e serena familiarità che si è instaurato tra tutti, reso ancora più allegro dalla vivacità dei bambini presenti.

Un grazie doveroso è giunto a chi ha preparato la fagiolata (i fratelli Domenico e Cornelio Anselmetti, e con loro i fratelli Daniele e Italo Valcauda), ai volontari che si sono impegnati in cucina (Sara, Filippo con Michela e Giorgio, Monica) , ai giovani scout che hanno servito a tavola, agli altri volontari già impegnati nei giorni precedenti per i preparativi; e soprattutto a tutti quelli che hanno partecipato, il migliore incoraggiamento per i volontari Amici di Bagneri a portare avanti le varie iniziative, rivolte in prima battuta alla gente del luogo e anche a chi vuole riscoprire Bagneri con il suo paesaggio e la sua “magia”.

Dopo la fagiolata, che è il primo appuntamento dell’anno, le prossime iniziative saranno la festa delle Erbette a Pasquetta (lunedì 21 aprile) e la passeggiata alle Salvine (domenica 18 maggio).