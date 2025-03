Carnevale dei bambini a Occhieppo Inferiore: una festa di colori e allegria

Dopo la distribuzione della fagiolata lo scorso 23 febbraio, a Occhieppo Inferiore il carnevale domenica 2 marzo, nel pomeriggio, ha coinvolto anche i bambini.

L'evento visto una grande partecipazione di famiglie e bambini, pronti a sfoggiare i loro costumi più creativi e originali e ha portato gioia e allegria nelle strade del paese.

I costumi fantasiosi e le maschere hanno trasformato le vie di Occhieppo Inferiore in un tripudio di colori, mentre i bambini si sono divertiti tra giochi, laboratori e tante attività pensate per intrattenerli, come il gioco della pignatta.