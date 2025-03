A Casapinta incontro con la dottoressa Carla Furno Marchese

A Casapinta la Pro loco ha organizzato per venerdì una serata per celebrare tutte le donne. Un evento speciale, durante il quale la dottoressa Carla Furno Marchese, specialista in ostetricia e ginecologia, terrà una relazione sul ruolo cruciale delle donne nella medicina. «È con grande piacere che ho accettato l'invito della Pro loco di Casapinta a parlare in occasione della festa della donna. Faremo un excursus sulla figura femminile nel corso dei secoli fino ad arrivare ai giorni nostri in cui le donne, mostrando il proprio talento e la propria tenacia, rivestono ruoli importanti in ogni ambito della vita sociale e culturale. Spero che iniziative di questo tipo possano essere numerose in futuro, dando così vita ad una brillante socializzazione», ha dichiarato la dottoressa Furno Marchese. La serata si svolgerà nel Salone Polivalente del paese a partire dalle ore 21. Tutte le donne presenti riceveranno un omaggio floreale.