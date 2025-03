Incendio in abitazione a Pavignano, un residente lancia l'allarme: “Fiamme dal balcone” FOTO

Attimi di preoccupazione questa mattina, 4 marzo, a Pavignano, per un incendio scoppiato in un'abitazione. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 ad opera di un residente che ha visto le fiamme dal balcone.

Giunte sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento: sembra, infatti, che sia stato trovato un materasso in fiamme, già gettato all’esterno della casa.

Il rogo è stato arginato e si è provveduto alla messa in sicurezza degli ambienti interessati dal fumo. Sono in fase di accertamento le cause del rogo. Non risultano persone interessate.