Biella verso la festa del Made in Italy e gli eventi estivi

Attraverso una delibera di giunta a inizio anno il Comune di Biella ha approvato il calendario degli eventi organizzati dagli Hobbisti che si svolgeranno sul territorio del Comune di Biella nel corso del 2025. Ed è solo un primo atto che Palazzo Oropa ha fatto per mettere ordine agli eventi cittadini. Domani mercoledì 5 marzo l'assessore al Commercio Anna Pisani incontrerà i commercianti e le associazioni di categoria per organizzare un nuovo evento a Biella, che cadrà il 15 aprile: la festa del Made in Italy. Ma non è ancora tutto.

"Quella del Made in Italy - spiega l'assessore - sarà una festa grandiosa e in quel fine settimana vorrei coinvolgere i commercianti cittadini, per questo ci troveremo tutti insieme, per capire cosa fare tutti assieme. E in quell'occasione mi piacerebbe iniziare a parlare anche degli eventi dell'estate".