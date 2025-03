Biella, in arrivo nuove autorizzazioni per il servizio noleggio di autovetture con conducente

La Provincia di Biella dopo aver riscontrata l’effettiva disponibilità di licenze in ambito di ogni singolo bacino di appartenenza, ha espresso il proprio nulla osta all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di licenze per il servizio di noleggio di autovetture con conducente.

E per quanto riguarda il Comune di Biella ne verranno rilasciate altre 6. Attualmente in città ne risultano assegnate 20, ma per una di queste è stato dato avvio al procedimento di revoca. "Gli uffici stanno lavorando alla redazione del bando - spiega l'assessore al Commercio Anna Pisani - . Entro il 31 marzo verrà pubblicato e si procederà alla ricerca".

Come si legge nella delibera di giunta Olivero che dà mandato agli uffici di predisporre i documenti necessari, "L'amministrazione intende contribuire al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale procedendo ad una nuova determinazione del numero di veicoli per il noleggio autovetture con conducente".

Il Comune di Cossato ha già provveduto: ha indetto un pubblico concorso per l’assegnazione di 3 autorizzazioni NCC per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura, pubblicato sul sito istituzionale il 20 febbraio. I dettagli della procedura concorsuale ed i requisiti di partecipazione sono consultabili all’interno del bando, visionabile sul sito istituzionale del Comune ed affisso all’Albo Pretorio sino alla data del 22 marzi.