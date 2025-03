Fondazione Marazzato inaugura la stagione 2025: presentate tutte le novità.

• DEFINITO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2025 CHE FONDAZIONE MARAZZATO OSPITERÀ NELLA SUA SEDE DI STROPPIANA, TRA GIUGNO E OTTOBRE 2025

Fondazione Marazzato aveva promesso un 2025 ricco di appuntamenti e novità e il calendario 2025, appena ufficializzato, mantiene l’impegno. Dopo i successi e le conferme arrivati negli anni scorsi, con un crescendo di partecipazione e popolarità soprattutto per i “porte aperte” organizzati nella sede di Stroppiana, il 2025 vede infatti una nuova serie di appuntamenti imperdibili. Le novità e le sorprese più importanti riguardano la sede stessa, che accoglie i migliori tra i circa 300 mezzi della collezione (destinata a crescere ancora in quantità e qualità dei pezzi conservati) e che riaprirà i cancelli a giugno dopo una serie di importanti rinnovamenti. Nell’attesa, la Fondazione continuerà ad affermare il suo ruolo di polo storico e culturale partecipando con alcuni dei più significativi veicoli della Collezione alle principali fiere e rassegne motoristiche della primavera.

La Collezione Marazzato al Fun Motor Classic di Caresanablot

Il primo appuntamento è fissato per il 15 e 16 marzo al Fun Motor Classic, che si svolgerà presso il Centro Fiere di Caresanablot (VC). La manifestazione si rivolge agli appassionati di veicoli d’epoca nell’area del vercellese e ospiterà un’ampia esposizione di auto, moto, camion, trattori storici e youngtimer, oltre a un’area commerciale dedicata a ricambi, modellismo e accessori per collezionisti.

La Fondazione Marazzato parteciperà con quattro mezzi che rappresentano importanti tappe dell’evoluzione del trasporto industriale e commerciale italiano:

● Fiat 682 Supercortemaggiore, simbolo del trasporto pesante italiano negli anni ‘50 e ’60, finito di restaurare nel 2023 e oggi uno dei pezzi più rappresentativi della Collezione

● Fiat 615N, uno dei veicoli commerciali più versatili della sua epoca, di cui la Collezione Marazzato accoglie diversi esemplari.

● Fiat 18 P, autocarro militare, è uno dei veicoli più antichi tra i circa 300 della Collezione

● Fiat 600 Zagato, fuoriserie realizzata dalla nota carrozzeria milanese sulla base della popolare utilitaria Fiat degli Anni ’50, fa parte del settore auto della Collezione, una “raccolta nella raccolta” che sta crescendo per numero e prestigio.

Auto Moto Turin Show: il debutto di un nuovo restauro

Dal 4 al 6 aprile, la Collezione Marazzato sarà presente all’Auto Moto Turin Show, un appuntamento di rilievo per il mondo delle auto e moto storiche che si propone di restituire al pubblico torinese l’atmosfera di Automotoretrò, manifestazione migrata a Parma qualche anno fa. L’evento vedrà ancora in esposizione il Fiat 682 Supercortemaggiore accompagnato dalla stazione di servizio AGIP, la stessa suggestiva installazione già mostrata al pubblico a Bologna in occasione di Auto e Moto d’Epoca 2024.

In questa occasione, la Fondazione presenterà il risultato della sua ultima opera di restauro, il motocarro Ercole in livrea Agip Gas, un mezzo storico che ha accompagnato lo sviluppo del trasporto di carburanti per piccole attività e servizi locali.

Alto Adriatico: un nuovo appuntamento con la storia

Gli stessi mezzi e le installazioni in esposizione a Torino saranno protagonisti dal 25 al 27 aprile alla Fiera di Pordenone – Alto Adriatico. Questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione per condividere con il pubblico e gli operatori del settore il valore storico di questi veicoli e il loro ruolo nello sviluppo della cultura d’impresa.

Porte Aperte al via con “Ruote Veloci”

In assoluto uno degli appuntamenti più divertenti e spettacolari organizzato a Stroppiana, “Ruote Veloci” è una delle novità 2024 rimaste più a lungo nel cuore di appassionati e collezionisti. Accanto ai maestosi veicoli industriali della Collezione, infatti, nel weekend dell’11 e 12 maggio ’24 sono stati esposti una rassegna di mezzi da competizione, dalle auto da rally e pista alle motociclette fino ai camion protagonisti della Dakar e di Overland e persino imbarcazioni sportive, mentre l’area esterna del comprensorio si è trasformata in una pista per vari tipi di esibizioni, dal drift all’autocross, con una grande prova di regolarità finale. Tutto questo e molto altro sarà riproposto nel weekend del 21-22 giugno con qualche sorpresa e ancora una volta, molti ospiti importanti che animeranno i convegni, parte integrante di ogni appuntamento.

Campo Base Stroppiana, a settembre torna la storia militare

Apprezzatissimo non soltanto dal pubblico appassionato di storia dell’industria militare, l’evento “Campo Base Stroppiana” ha già alle spalle due edizioni e una crescente presenza di partecipanti e associazioni. Anche qui, oltre alle storie di veicoli e uomini rievocati dagli incontri con autorevoli personalità del mondo del collezionismo militare, l’evento offrirà di nuovo le suggestioni degli anni passati grazie ai numerosi gruppi storici che trasformeranno le aree esterne in accampamenti offrendo al pubblico l’opportunità di muoversi a bordo di veicoli perfettamente funzionanti. L’appuntamento è per il 20 e 21 settembre 2025.

Buon Compleanno Iveco

Per il terzo e ultimo evento del 2025, la Fondazione Marazzato non poteva non cogliere l’opportunità di celebrare degnamente il cinquantenario del principale costruttore nazionale di veicoli industriali in attività. Iveco festeggia infatti mezzo secolo di storia, iniziata nel 1975 quando tutti i brand del Gruppo Fiat attivi nella produzione di mezzi pesanti sono confluiti sotto l’insegna della nuova “Industrial VEhicles COrporation” aprendo un nuovo capitolo della storia dell’industria nazionale. La Fondazione, che accoglie nella Collezione numerosissimi modelli Iveco accanto ai loro predecessori Fiat, OM, Magirus e via dicendo, ha in serbo non poche sorprese per il pubblico che accorrerà sicuramente numerosissimo nel weekend del 18 e 19 ottobre 2025.

La missione della Fondazione Marazzato

Attraverso la sua Collezione, la Fondazione Marazzato continua a perseguire l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa e creare opportunità di sinergia tra aziende, enti e istituzioni, valorizzando il patrimonio industriale e storico del trasporto. La partecipazione a questi eventi conferma il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la conservazione della memoria storica del settore e per la promozione di iniziative culturali legate al mondo dell’impresa.

Per info: mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG Fondazione Marazzato





Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici composta da circa 300 veicoli, i migliori dei quali sono custoditi ed esposti presso lo showroom di Stroppiana (VC) lungo la SP31.