Massazza, ecco il pensiero sostenibile e benefico per la Festa della Donna

Per il terzo anno, il Gruppo Creativo di Massazza ha realizzato a mano, con materiale di riciclo, lana e cotone, dei portachiavi per la Festa della Mamma. Il ricavato sarà donato alla Casa per l'Autismo di Candelo. Sono già a disposizione presso i negozi del paese, con offerta libera.