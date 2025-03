Carcere di Biella: dall'USPP gli auguri al nuovo Comandante Cugliari

Il Sindacato di Polizia Penitenziaria desidera rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Comandante della Casa Circondariale di Biella, Dr. Paolo CUGLIARI.

L’insediamento del nuovo Comandante rappresenta un segnale di attenzione e vicinanza nei confronti di tutto il personale di Polizia Penitenziaria, il cui impegno quotidiano è fondamentale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell’Istituto.

Non possiamo ignorare come, negli ultimi tempi, il personale sia stato profondamente scosso da alcune vicende giudiziarie che hanno generato preoccupazione e disagio.

Ci auguriamo che, per il futuro, situazioni di tale natura non abbiano più a verificarsi, affinché il Corpo possa operare con serenità, nel rispetto dei propri diritti e con la dovuta dignità professionale. Un sentito ringraziamento va al Provveditore, Dr. Mario Antonio GALATI, per l’impegno dimostrato nel rintracciare risorse nelle figure apicali, al fine di garantire una guida stabile e competente, indispensabile per affrontare le sfide che il personale è chiamato a sostenere quotidianamente.

Con l’auspicio di una collaborazione proficua e costruttiva, rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo per tutelare le esigenze di tutti gli operatori e garantire il buon andamento dell’Istituto