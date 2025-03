Trionfo a Torino per Ginnastica Biella

Domenica 2 marzo a Torino si è tenuta la gara Silver a Squadre, Ginnastica Artistica Femminile. In Categoria LE3, la Squadra di Ginnastica Biella Asd, ha preceduto tutte le altre conquistando il gradino più alto del podio con un'ottima gara.

Anna De Filippis, Eleonora Ghione, Martina Ettolli, Vera Rossin e Veronica Pastorato, con punti 105,800 non hanno solo vinto la gara, ma hanno dominato la prova, precedendo la seconda classificata con oltre due punti di vantaggio, nonostante qualche piccolo errore. Le ragazze allenate e accompagnate in pedana da Irina Sitnikova, hanno nelle loro possibilità ancora un margine di miglioramento come obiettivo.

La giornata non poteva essere migliore per le giovani atlete, accompagnate da un folto gruppo di supporto. La Società ringrazia per l'ottimo risultato e fa a tutte i complimenti per questa meritata vittoria.