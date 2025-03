Rugby, i risultati del fine settimana di under 18 e under 14

UNDER 18

02.03.25 Rugby Lecco 1975 v Biella Rugby 14-23 (19-13)

Marcatori. Mete: Pavesi, Silvestrini. Trasformazioni: Salussolia (2). Punizioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Pagliano; Formigoni, Pavesi, Meneghetti, Parnenzini (50’ D’Herin); Salussolia, Bocchino; Rossi (cap.), Chiorboli (57’ Corcoy), Mosca (60’ Perju); Novani, Avanzi; Pacchiarotti, Bredariol (44’ Curatolo), Silvestrini.

Pietro Giordano, coach: ““Partita vinta più per disciplina che non per tecnica e tattica superiore, i ragazzi per tutto il primo tempo patiscono il gioco fisico e di sana cattiveria lombarda, ma nella seconda frazione reagiscono e sorpassano Lecco definitivamente. Quattro punti meritati che proiettano l’under 18 con ottimismo verso la boa di ritorno, poiché disputeremo quattro partite su cinque in Via Salvo d’Acquisto”.

UNDER 14

01.03.25 a Novi Ligure, URPA Vercelli v Biella Rugby 12-66

Marcatori. Mete: Bocca, Balducci (5), Scanavino, Bolzoni, Frigerio, Buda. Trasformazioni: Balducci (6), Bolzoni, Siletti.

Biella Rugby: Armenia; Frigerio, Paggio, Balducci, Allera; Siletti, Bolzoni; Bocca; Pavanetto, L. Squara; P. Squara, Scanavino, Mercandino. A disposizione: Girardi, Buda, Succio, Brunetti, Bora.

Edo Romeo, coach: “Buona partenza dei ragazzi e ottimo lavoro difensivo, in attacco è mancata un po’ di qualità nei passaggi e nella lettura sulla difesa, complessivamente è stata una buona prestazione”.