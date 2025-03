Ottime prove per Piemonte Ginnastica

Ad Alessandria, nel circuito PGS, sabato 1° marzo si sono cimentate le individualiste di Piemonte Ginnastica. La classifica all around su due attrezzi prevede che le prime tre non rientrino nella classifica di specialità. Grazie a questo principio di premiazione la U15 Giorgia Falcetti è oro al cerchio e bronzo alla palla. Le U17 Aurora Cinguino è bronzo con palla e cerchio ed Alessandra Mosca è bronzo alle clavette.

Domenica sono entrate in pedana coppie e squadre. Nel Livello B bel podio per due coppie: argento per Maria Vittoria Rossi e Giada Ferrigo, e bronzo per Sofia Piccaluga e Ludovica Lombardo. 6^ Alice Guidetti e Claudia Coden. Nelle squadre esordio per le Allieve in Livello A Anna Magliola, Sara Furno Marchese e Arianna Schiavone, quarte per pochi centesimi dalla terza.

In Livello B 10^ Alessandra Mosca, Martina Giavarra e Vittoria De Santo, con un vistoso e costoso errore di caduta attrezzo e fuori pedana. Un buon lavoro svolto dello staff composto dalla DS Donatella Eterno, le tecniche Francesca Baggio e Giada Pomini e l’aiuto istruttore Rebecca Pulze.