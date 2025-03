Eurodoc un evento internazionale del Biellese.

Dal 3 all’8 marzo 2025, Fondazione BIellezza e Film Commission Torino Piemonte accolgono nel Biellese la prima delle tre sessioni di EURODOC 2025, prestigioso laboratorio di alta specializzazione rivolto a produttori, registi e operatori del mondo del documentario progettato per fornire competenze pratiche, creative e strategiche per sviluppare e finanziare progetti in ambito internazionale. Sessanta documentaristi provenienti da tutto il mondo hanno superato una call internazionale che dà diritto a partecipare all’appuntamento biellese: dodici saranno italiani mentre i restanti arriveranno da Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Serbia, Canada, Congo, Costa Rica, Equador, Egitto, Georgia, Messico, Perù, Qatar e Tunisia.

Il workshop di EURODOC si svolgerà nell’arco di cinque giorni in diversi luoghi della città. Parallelamente, per i partecipanti è stato organizzato un dettagliato programma di visite, in collaborazione con ATL Terre dell’Alto Piemonte per far scoprire le eccellenze del territorio tra enogastronomia locale, cultura e autenticità.

Il concetto di documentario si è evoluto nel tempo e oggi rappresenta un pilastro fondamentale per la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e sociale della comunità. Il documentario racconta storie autentiche e luoghi suggestivi, conserva la memoria storica, promuove le bellezze artistiche e naturali, e sensibilizza il pubblico su tematiche cruciali. Oltre a essere uno strumento educativo e artistico, il documentario sostiene l’economia creativa, coinvolgendo professionisti del settore e trovando spazio nelle principali piattaforme globali e nei festival internazionali. Il ruolo nella promozione turistica è particolarmente significativo perché contribuisce a far conoscere le unicità dei territori e le meravigliose scoperte con un linguaggio e una rilevanza artistica di interesse per un’ampia fascia di pubblico.

L’arrivo di Eurodoc segna un momento di grande rilevanza per il Biellese, che si apre al panorama internazionale del cinema e consolida la sua identità come territorio di cultura, bellezza e innovazione. Fondazione BIellezza ha seguito l’iter di sviluppo del progetto a quattro mani con Film Commission Torino Piemonte che ha riconosciuto, dopo numerosi sopralluoghi e incontri, il valore artistico, culturale e paesaggistico del Biellese.

La sessione di marzo di EURODOC è realizzata grazie al contributo e alla partnership siglata con Film Commission Torino Piemonte e Fondazione BIellezza ed è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Unione Industriale Biellese.

Nel corso della settimana sono inoltre previsti due importanti eventi per il grande pubblico, con accesso gratuito:

Martedì 4 marzo ore 17.30 al Cinema di Candelo

INTERCEPTED di Oksana Karpovych

Canada, Francia, Ucraina l 2024 l 93'

Il suono e l’immagine si guardano in faccia, proprio come Intercepted contrappone le tranquille composizioni della vita quotidiana degli ucraini dopo l'invasione all'intercettazione delle conversazioni telefoniche tra i soldati russi e le loro famiglie.

INTERCEPTED ha avuto la sua anteprima mondiale alla Berlinale 2024 nella sezione Forum dove ha ottenuto menzioni speciali dell'Amnesty International Award e della Giuria ecumenica.

È stato anche selezionato a CPH:DOX, Hot Docs, Docudays, Beldocs, tra molti altri.

Prodotto da Giacomo Nudi (EURODOC22) e Rocío B. Funtes (EURODOC20) – Les Films Cosmos, Canada | Pauline Tran Van Lieu (EURODOC22) e Lucie Rego (EURODOC18) - Hutong Productions, Francia | Darya Bassel (EURODOC20) e Olha Beskhmelnytsina (EURODOC18) – Moon Man, Ucraina.

Il film è stato sviluppato dal produttore Giacomo Nudi nell'ambito di EURODOC22 con il supporto di CALQ – Conseil des arts et des lettres du Québec, ARTE France, Post-Moderne, SODEC - Société de Développement des Entreprises Culturelles, Téléfilm Canada, Women Make Movies (WMM), PROCIREP, CNC, Angoa-Agicoa, Visions du Sud Est, Chicken & Egg Pictures.

Prenotazione gratuita obbligatoria a QUESTO LINK

Giovedì 6 marzo a Palazzo Gromo Losa

GEN_ di Gianluca Matarrese

Francia, Italia, Svizzera l 2025 l 104'

Il dott. Maurizio Bini guida - presso l'ospedale pubblico Niguarda di Milano - una missione stimolante e non convenzionale per trasformare le vite attraverso la fertilità e la cura per l'affermazione di genere. Bilanciando i sogni degli aspiranti genitori con i percorsi degli individui che si riconciliano con le loro identità di genere, Bini crea uno spazio compassionevole e stimolante in cui l'umorismo spesso alleggerisce anche i momenti più pesanti. In un contesto che mette alla prova l'etica medica, il dott. Bini sfida i vincoli sociali per offrire speranza, umanità e guarigione, facendo una profonda differenza sia con la competenza che con il cuore.

Case-study alla presenza del regista Gianluca Matarrese

Gianluca Matarrese è un regista italiano con sede a Parigi che, negli ultimi cinque anni, ha diretto nove film presentati in festival internazionali come la Mostra del Cinema di Venezia, IDFA, Salonicco, CPH:DOX, Hot Docs, DMZ, Torino Film Festival, Visions du Réel, Biografilm, Festival dei Popoli, Cinéma du Réel e molti altri.

Esplora una varietà di temi, tra cui manipolazione del corpo, affermazione di genere, declino economico, tracce di traumi irrisolti, teatro e confini tra realtà e finzione. Ha ricevuto premi per il miglior documentario italiano al Torino Film Festival e il Queer Lion a Venezia. È regolarmente sostenuto da emittenti come France Télévisions e Arté. I suoi titoli principali includono FUORI TUTTO, LA DERNIÈRE SÉANCE, FASHION BABYLON, IL POSTO, LES BEAUX PARLEURS, PINNED INTO A DRESS e L'EXPÉRIENCE ZOLA.

Prodotto da Donatella Palermo (Stemal Entertainement, Italia), Dominique Barneaud (Bellota Films, Francia) e Alexandre Iordachescu (Elefant Films, Svizzera). Con la partecipazione di France Télévisions, RTS Radio Télévision Suisse - SRG SSR e il supporto di CNC, Cinéforom. GEN_ ha avuto la sua prima mondiale al Sundance Film Festival 2025 nella World Cinema Documentary Competition.

Prenotazione gratuita obbligatoria a QUESTO LINK

Paolo Zegna, Presidente Fondazione BIellezza: “Grazie alla collaborazione consolidata con Film Commission Torino Piemonte, il Biellese si propone di affermarsi come riferimento per il mondo del cinema e dell’audiovisivo in genere, grazie alle caratteristiche e all’autenticità del territorio. Aver portato Eurodoc nel Biellese rappresenta un’opportunità unica per far conoscere il territorio ad un pubblico internazionale. Far conoscere le nostre bellezze e le nostre unicità contribuisce a stimolare e sensibilizzare i turisti di domani o chi vorrà venire a vivere nel biellese ma anche a generare orgoglio in chi già vive questi splendidi territori. L’appuntamento di marzo è un primo passo verso una vocazione cinematografica che ci auguriamo possa continuare e crescere nel tempo. Ringrazio chi sul territorio ha deciso di aderire all’iniziativa credendo insieme a Fondazione BIellezza nel progetto sul quale stiamo lavorando da oltre un anno. Un bel modo per fare sistema e per offrire ai biellesi stimoli ed eventi internazionali”.

Marina Chiarelli, Assessore Cultura, Turismo e Sport Regione Piemonte

“Anche EURODOC conferma come la scelta di investire nel comparto audiovisivo sia una strategia vincente per la crescita culturale ed economica del Piemonte. Nei giorni scorsi, insieme a Film Commission Torino Piemonte, abbiamo presentato i dati del settore per il 2024, che segnano un nuovo record, testimoniando il dinamismo e l’attrattività della nostra regione per le produzioni cinematografiche e documentaristiche. Il documentario, in particolare, si sta affermando sempre più come uno strumento fondamentale per raccontare le identità territoriali, valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale e promuovere nuove narrazioni su temi sociali e ambientali di grande attualità. La Regione Piemonte continuerà a sostenere con convinzione l’intera filiera del cinema e del documentario, non solo per il suo valore artistico e culturale, ma anche come leva strategica per l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio.”

“Il legame tra audiovisivo e territorio rappresenta da sempre il cuore della nostra attività ela partnership con EURODOC è una concreta dimostrazione degli importanti risultati e delle opportunità che la sinergia tra enti ed istituzioni può generare. Così commenta Beatrice Borgia, Presidente di Film Commission Torino Piemonte, aggiungendo che: “Fondazione BIellezza ha avuto un ruolo centrale in questa iniziativa, mostrando di comprendere il valore aggiunto che l’audiovisivo può rappresentare per far conoscere eccellenze e ricchezze del biellese e partendo proprio da un’iniziativa legata al cinema documentario che per il Piemonte è da molti anni tratto identitario e sinonimo di qualità e internazionalità”.

Per maggiori informazioni:

Fondazione BIellezza: www.fondazionebiellezza.it

Film Commission Piemonte: https://www.fctp.it

EuroDoc: https://www.eurodoc-net.com



Info e contatti stampa:

Federico Amato

Federico.amato@efficere.it

+39 3485261626