A Bielmonte per la festa della donna tanti eventi con i "Telemarker Bieleis"

Sabato 8 marzo si svolgerà a Bielmonte il raduno Telemark che sarà dedicato alla festa delle donne "La Sbiellata 2025 è donna". I telemarkerbieleis invitano tutte le donne a sciare a Bielmonte per festeggiare la loro festa assieme ai tanti Telemarker . Per tutte le donne fiori e gadget dedicati alla giornata. Per i Telemarker gadget dedicato