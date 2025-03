Un sabato con l'autore, tornano a Cossato gli incontri letterari in Biblioteca

La biblioteca comunale di Cossato, in collaborazione con il Liceo del Cossatese e Valle Strona, nei mesi di marzo ed aprile, propone il ciclo di incontri letterari denominato “Un sabato con l’autore”. Quattro scrittori locali presenteranno i loro libri presso la Biblioteca di Cossato.

"La presenza di una biblioteca sempre più frequentata dagli utenti e l’accresciuto interesse per le occasioni di incontro con gli autori e per gli eventi letterari come Meet the Writer, organizzato dal Liceo Cossatese e Valle Strona in collaborazione con la Biblioteca – spiega l’assessore alla Cultura e Eventi Mariano Zinno – hanno spinto l’amministrazione a programmare un ciclo primaverile di ulteriori quattro incontri con gli autori che ci accompagneranno nei mesi di marzo e aprile completando l'offerta culturale della biblioteca già molto attiva nella promozione della lettura".

Gli incontri avranno luogo il sabato pomeriggio alle 16. Tutti gli appuntamenti saranno ad accesso libero e gratuito e aperti a tutta la cittadinanza.