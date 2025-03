Biella, la scrittrice Maddalena Vaglio Tanet incontra gli studenti del Liceo G. e Q. Sella

La scrittrice Maddalena Vaglio Tanet “tornerà tra i banchi di scuola” giovedì 6 marzo al liceo “G. e Q. Sella”, a Biella, dove aveva studiato, per una conferenza, aperta al pubblico, che si terrà nel salone Roccavilla alle 18.30: sarà intervistata dagli studenti sul suo percorso come autrice di romanzi di successo e scout letteraria.

E' stata infatti allieva del Liceo Linguistico e le fa molto piacere tornare per raccontare il suo lavoro. Ha studiato letteratura all'Università di Pisa e alla Columbia University di New York. Ha scritto diverse opere. Nel 2023 è uscito il romanzo Tornare dal bosco (Marsilio), che ha ricevuto il Premio Segafredo Zanetti, ed è stato incluso nella dozzina del Premio Strega ed è in corso di traduzione in diverse lingue. Mentre a dicembre 2024 con "Rim e le parole liberate"(Rizzoli) ha vinto il premio Strega ragazzi.

La giovane lavora nei Paesi Bassi e collabora con autori e case editrici italiane ed estere per individuare nuove proposte letterarie. Da segnalare la valenza orientativa della conferenza soprattutto per gli studenti che intendono intraprendere studi letterari e linguistici.