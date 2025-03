Vandali in azione nella notte, nel mirino un locale di Biella (foto di repertorio)

Amara sorpresa per il titolare di un locale di Biella. Stando alle informazioni raccolte, nella notte tra sabato e domenica mani ignote avrebbero danneggiato alcune sedie in plastica presenti all'esterno dell'attività. Il danno è in fase di quantificazione.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Non sarebbe il primo episodio riportato alle forze dell'ordine.