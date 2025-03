Sicurezza stradale, raffica di controlli nel weekend: otto sanzioni per alcol e droga

Un’intensificazione dei controlli sul territorio ha caratterizzato il fine settimana, con verifiche mirate sul tasso alcolemico e sull’uso di sostanze stupefacenti. Le operazioni, condotte tra venerdì 28 febbraio e domenica 2 marzo, si sono concentrate soprattutto nelle aree sensibili allo spaccio e lungo le principali arterie stradali.

L’attività delle forze dell’ordine ha portato alla contestazione di otto violazioni, di cui tre per guida sotto effetto di droghe e cinque per guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio, i tre automobilisti risultati positivi all’uso di stupefacenti sono un 56enne, una donna di 45 anni e un 27enne: il primo è stato coinvolto in un incidente autonomo, mentre il terzo ha causato un sinistro alla guida di un monopattino.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, tutti e cinque i fermati – uomini nati tra il 1961 e il 1991 – si sono rifiutati di sottoporsi al test alcolemico. Tra loro, un conducente classe 1991 è rimasto coinvolto in un incidente stradale.