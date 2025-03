Porta d'ingresso forzata e locali messi completamente a soqquadro. È il bilancio del furto, avvenuto nel comune di Vigliano Biellese, all'interno di un'abitazione, non più abitata da anni. A dare l'allarme un residente. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, soprattutto per appurare se è stato rubato (o meno) qualcosa.