Progetto “Chiedilo a un castagno”: gli ultimi appuntamenti a Sostegno e Valdilana

Il progetto “Chiedilo a un castagno”, che gode di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sta per volgere al termine. Febbraio è stato un mese intenso per il progetto.

Dopo la partecipata inaugurazione di sabato 1 febbraio, a Villa Mossa di Occhieppo Superiore, la mostra sui castagni biellesi dell’artista ferrarese Luca Zampini ha accolto ogni giorno, sino alla chiusura del 16 febbraio, numerosi visitatori e le classi delle scuole dell’infanzia e primaria di Occhieppo Superiore. Venerdì 7 febbraio è arrivato a Biella per l’adozione culturale del Parco degli Arbo di Riabella, in Valle Cervo, l’antropologo e ispettore del Corpo Forestale della Sardegna Fiorenzo Caterini. Al pomeriggio, dopo la passeggiata alla scoperta del parco, si è tenuta una merenda condivisa nella sede della Pro Loco locale, che cura da più di 30 anni gli alberi del luogo, e una chiacchierata molto partecipata sul legame tra uomini e alberi. La sera, l’antropologo ha presentato la nuova edizione del suo fortunato libro “Colpi di scure e sensi di colpa”, la storia del disboscamento ottocentesco delle foreste sarde.

Il prossimo e ultimo appuntamento del progetto sarà venerdi 7 marzo, con l’arrivo a Biella dell’imprenditore del tannino Stefano Battaglia dell’azienda Silvateam di Mondovì. L’imprenditore durante la mattinata sarà ospite del comune di Sostegno per incontrare alle 11 l’arboròn di Sostegno a cui farà seguito una conferenza/intervista nella sala consigliare. L’invito a partecipare è esteso a tutti i biellesi. Nel pomeriggio Stefano Battaglia parteciperà a Valdilana, frazione Ponzone, al talk show “Il castagno, un modello per l’innovazione, la sostenibilità e l’economia circolare” al Valdilana Hub. Sarà anche l’occasione per visitare, all’interno della suggestiva struttura industriale, il laboratorio BioArtLab, progetto di “citizen science” che sta sperimentando la biofabbricazione con il micelio dei funghi assieme a 19 soggetti privati e pubblici. Obiettivo è comprendere le regole della vita biologica e cercare applicazioni sostenibili a problemi comuni. A conclusione di un pomeriggio che guarda al futuro traendo ispirazione e insegnamento dai boschi, verrà offerto l’aperitivo a tutti gli intervenuti.