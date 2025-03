Fondo Edo Tempia, torna il tè delle donne

Come l’anno scorso è Nicoletta Ramella Pezza l’ospite d’onore del Fondo Edo Tempia, e in questa circostanza anche del Circolo Sociale, per la giornata internazionale della donna.

Con un piccolo anticipo rispetto alla data convenzionale dell’8 marzo, l’appuntamento è per mercoledì 5 nelle nobili stanze di piazza Martiri all’ora del tè, le 16,30: in quella circostanza la vicepresidente del Garden club Biella presenterà il suo nuovo libro “La botanica dei profumi”, in un appuntamento che è quasi un seguito di quello del 2024 che fu dedicato a Chanel N°5, il profumo icona di bellezza e fascino. Come allora però l’appuntamento sarà anche occasione di solidarietà: le offerte libere raccolte all’ingresso sosterranno il Fondo Edo Tempia e, in particolare, “Il sorriso di Lisa”, il progetto che dona parrucche alle donne che perdono i capelli come conseguenza della chemioterapia durante le cure per un tumore al seno. In cambio le donne presenti potranno concorrere ai premi estratti a sorte, prodotti per la cosmesi offerti da Nuxe.

Il format del “Tè delle donne”, titolo che il Fondo Edo Tempia ha già sperimentato in passato, prevede una chiacchierata informale ma preziosa e approfondita su temi che possono suscitare interesse, con tè e biscotti per rendere l’atmosfera ancora più amichevole. Nicoletta Ramella Pezza ha nel mondo delle piante e dei fiori il suo patrimonio di conoscenze, messe nero su bianco anche nel libro di cui parlerà, edito da Guido Tommasi e arricchito dalle illustrazioni di Gaia Cairo.

Appassionata di fiori, piante ed essenze, si è dedicata allo studio delle materie prime vegetali che sono alla base delle creazioni profumate, ricerca che l’ha portata alla stesura del saggio. Il suo viaggio ideale, dice, è alla ricerca di giardini e vivai, la sua fonte di ispirazione sono i grandi paesaggisti e le sue letture predilette i resoconti degli esploratori botanici e dei cacciatori di essenze. «Abbracciare un albero e aspirarne i sentori profumati» racconta «sono la mia fonte di energia, benessere e pace interiore». L’appuntamento nella sede del Circolo Sociale in piazza Martiri 16 è a ingresso libero.