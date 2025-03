“Feminas”: giallo mimosa la Festa della Donna di “Su Nuraghe”

Nell’immagine, Torta per le “Feminas de Su Nuraghe” realizzata da Giuseppe Nevolo ritratto con la moglie Cristina (archivio)

Sabato 8 marzo, alle 21, in via Galileo Galilei, 11, nella sede del Circolo Culturale Sardo di Biella, si terrà la “Festa della Donna”, con omaggio floreale a tutte le donne presenti. Divenuto simbolo diffusissimo, l’esotico fiore di mimosa, proveniente dall’Oceania verso metà Ottocento, caratterizzerà l’appuntamento in calendario a “Su Nuraghe" di Biella.

A Teresa Mattei, la più giovane eletta nel 1946 all’Assemblea Costituente, alla sua collega Teresa Noce e alla dirigente politica Rita Montagna dell’Unione Donne Italiane, si deve l’adozione della mimosa per la festa dell’8 marzo, “un fiore povero e diffuso nelle nostre campagne”, ben acclimatato alle nostre latitudini, grazie agli inverni tiepidi che ne favoriscono la fioritura tardo invernale sui primi contrafforti alpini. A Biella, da quando le Nazioni Unite hanno istituito l’ “Anno internazionale della Donna” per ricordare l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, vengono distribuite mimose locali.

Oltre alle mimose, un altro elemento caratterizza l’odierna edizione della Festa di “Su Nuraghe”: la grande torta, opera di Giuseppe Nevolo, realizzata dalla pasticceria Vida Loca di Mongrando. Dolce serata in amicizia con le due metà del cielo che si incontrano, donne e uomini insieme, allietati dalle note di Luca Bizzarri: fiori e musica al femminile con una deliziosa fetta di torta per tutti.