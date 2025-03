Da “Su Nuraghe” una parola piemontèisa al mèis

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – QUATÉ è parola che accompagna il terzo mese dell’anno come si ritrova in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe, in Gianrenzo Clivio e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Quaté v.t. ▪ coprire, celare, nascondere || gnun d’àutri drapò d’andeje dapress che coste paròle ‘d rista tròp dura, bagnà tëssùa con mia saliva e che a quata a j’euj mè còrp patanù [Tavo] = nessun’altra bandiera da seguire che queste parole di canapa troppo rigida inumidita tessuta con la mia saliva e che agli occhi cela il mio corpo nudo → stërmé.

Stërmé v.t. ▪ nascondere, occultare, celare || vlù néir e ugion d’òr ciri vacià sì stërmà ant la bussonà [Tavo] = velluto nero e spillone d’oro uccello osservato qui nascosto nel cespuglio || che a malasi a sterma la toa man sutila [Clivio] = che a stento la tua mano sottile nasconde [Nota bene: notare che all’infinito e al participio passato la vocale “ë” è atona e quindi semimuta, detta “schwa” da un nome di una lettera dell’alfabeto ebraico che corrisponde, appunto, a questo suono, mentre al presente indicativo la “e” è tonica e pertanto non è più sormontata da una dieresi perché si pronuncia come una “e” sonora] || për stërmé ij tesòr la Prima a l’ha an sël paluch ël ni dl’ornero [Tavo] = per nascondere i tesori la Primavera ha lassù sul palo il nido dell’ornero || colin-a argin-a, argin-a d’Inghildon, contrà dij seugn ch’a ven-o bin da leugn, toa eva a leva al cel l’ambra pì greva, toa rossa tèra a stërma lòn ch’a l’era, ch’a vorìa pas e ch’a l’é mòrt an guèra [Barba Tòni] = collina regina, regina d’Inghildon, contrada dei sogni che vengono da molto lontano, l’acqua tua leva al cielo l’anima più aggravata, la tua rossa terra nasconde ciò che era, che voleva pace e che è morto in guerra

Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino)