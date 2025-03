Cous cous Night al Villaggio Lamarmora nel segno dell'accoglienza e della condivisione FOTO

E’ stata un successo, venerdì 21 febbraio, la "Cous cous Night" organizzata al Villaggio Lamarmora grazie alla collaborazione tra l’associazione di volontariato Hope Club, il Nucleo operativo integrato NOI per la Casa e l’Istituto comprensivo Biella 3, nell’ambito del progetto “GiroGiroMondo”. Una novantina i partecipanti, riuniti all’oratorio della parrocchia di Nostra Signora di Oropa per passare una serata insieme all’insegna dell’accoglienza e della condivisione.

A rubare la scena una decina di grandi ciotole di cous cous fumante, con manzo, pollo, uova, spezie e verdure, e non è mancata neppure una versione dolce: davvero spettacolari sia la presentazione che il sapore dei piatti. Per concludere, paste di meliga e torcetti offerti dalla Pasticceria Massera e datteri per tutti. Molto soddisfatte le cuoche Soumia Chouki, Laila Naim, Amina Sarrar, Oumaima Siddane e Sanae Zaratti: “E’ stata una serata davvero piacevole, siamo contente che il cous cous che abbiamo preparato sia stato apprezzato e speriamo che ci siano altre occasioni di condivisione e di scambi culturali”. Ospiti speciali, in rappresentanza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Biella, Edoardo e Vittoria Bugalla, Rinad El Mnaouri e Kamila Tavares Vendraminetto, che hanno dichiarato: “La serata è stata bella e gustosa, grazie alle mamme che hanno preparato tanti tipi di cous cous. La cosa che ci è piaciuta di più è stata quella di stare tutti insieme, grandi e piccoli, a cenare e a chiacchierare”.

Presenti anche l’assessore all'Istruzione Livia Caldesi e Luca Nardi, presidente dell'associazione "Cor et Amor" e coordinatore del progetto "Costruiamo Gentilezza". Questo il commento di Livia Caldesi: “Mi spiace, ma prima di parlare della compagnia, dell’atmosfera, della simpatia, voglio parlare di quella cosa sublime che sono stati i piatti di cous cous. Non si parla di cucina, si parla di arte. Dalla presentazione al gusto… i miei complimenti a queste signore che ci hanno fatto apprezzare un cibo squisito. Mi vergogno a dire che anch’io ogni tanto cucino il cous cous, ma quello di venerdì era un altro mondo! E poi che bello gustarlo tutti insieme, in allegria, dandoci subito del tu, anche tra chi si era appena conosciuto! Almeno tra vicini a tavola… eravamo talmente tanti che non si poteva certo parlare con tutti! Un’atmosfera familiare, semplice, allegra. Come dovrebbe essere sempre una cena. Come dovrebbe essere non solo una cena”.

Le fa eco Luca Nardi: "Una serata che ha fatto emergere come la gentilezza passi anche dalla condivisione delle tradizioni culinarie e dalla partecipazione dei cittadini ai momenti conviviali di comunità. La rappresentanza dei bambini del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Biella presente alla cena è stata all'altezza del ruolo ricoperto. Il patrocinio riconosciuto dal CCRR di Biella all'iniziativa è stato meritato. Complimenti agli organizzatori e a quanti hanno cucinato un buonissimo cous cous”. Conclude la dirigente del Biella 3 Stefania Nuccio: “Ci tengo a ringraziare personalmente le mamme che hanno cucinato, tutti i presenti, Hope Club, la cooperativa Maria Cecilia che coordina le attività di NOI per la Casa, le docenti del nostro istituto che hanno seguito l’organizzazione della serata: è stato un bellissimo modo per fare rete e sono sicura che non mancheranno altre occasioni di collaborare”.

Occhio ai prossimi appuntamenti del progetto "GiroGiroMondo", dunque: il viaggio tra culture e sapori del mondo continua.