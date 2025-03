Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi: anche i giovani di Candelo hanno ricevuto gli attestati

Si è svolta sabato 1 marzo a Torino presso il grattacielo della Regione Piemonte la consegna degli attestati ai Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi partecipanti ad un bando regionale che li ha visti protagonisti nella progettazione di pratiche di inclusione all'interno degli istituti scolastici e estesi anche sul territorio del proprio comune di appartenenza.



La cerimonia ha coinvolto i Comuni di Andrate, Biella, Bollengo, Candelo, Candia, Caprie, Caselle, Castagnole della Lanze, Cavaglià, Cerrione, Chiaverano, Favria, Front, Lessolo, Maglione, Montalenghe, Montalto Dora, Nole, Nomaglio, Novara, Oglianico, Pianezza, Quincinetto, Romano, Ronco Biellese, Salassa, San Maurizio, San Giusto, Santena, Strambino, Trana, Valdilana, Valperga, Verzuolo, Vestigné, Villareggia.



I Consigli delle ragazze e dei ragazzi erano rappresentati da una delegazione composta dal sindaco e consigliere accompagnati dai tutor.



Candelo ha presenziato con il sindaco del Consiglio delle ragazze dei ragazzi e delle ragazze Edoardo Maria Bonifacio e il consigliere Paolo Taranzano, le insegnanti Prof.sse Federica Pivano e Monica Pieri dell'Istituto comprensivo di Candelo e Sandigliano e l'assessore alla gentilezza Lorena Valla in qualità di tutor.



"Grande è stata emozione da parte dei ragazzi che hanno vissuto un'esperienza importante, in una sede istituzionale davanti ad una platea molto ampia di colleghi, insegnanti ed autorità locali." afferma l'assessore alla gentilezza Lorena Valla "Uno degli obiettivi dell'assessorato alla gentilezza è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni affinchè riconoscano l'importanza della partecipazione attiva verso la gestione del bene comune da parte dei cittadini; sentirsi parte di una comunità in modo attivo e consapevole è estremamente formativo per le nuove generazioni. Voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale di Candelo che ha creduto nel progetto che si è rivelato vincente, i docenti ed il dirigente scolastico prof. Antonello Papa per averci supportato in questa esperienza condivisa".



La cerimonia è terminata con la consegna di attestati ad ogni Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, che ha sigillato il riconoscimento dell'operato dei ragazzi e dei loro tutor da parte dell'Assessore regionale Maurizio Marrone.



Una richiesta formulata da più consigli: l'istituzione di un consiglio delle ragazze e dei ragazzi regionale che abbia una valenza di coordinamento per proposte di azioni ad impatto territoriale più ampio.