Biella, allegria e condivisione al gran ballo delle maschere d'argento FOTO

L’energia, l’entusiasmo e la partecipazione sono stati i protagonisti della Festa di Carnevale “Gran ballo delle Maschere d’Argento - 2° edizione”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella in collaborazione con l’A.t.s. Vernato composta da Centro Anziani, Alpini Gruppo Vernato e Comitato Carnevale Thes. Un evento che ha visto una straordinaria adesione da parte della terza età. Le maschere indossate dai partecipanti sono state così belle e creative che la giuria, composta dal Comitato Carnevale Biellese e da membri dell’A.t.s., ha faticato a scegliere i vincitori.

Ogni costume, ogni dettaglio, raccontava una storia e portava con sé il fascino di una tradizione che si rinnova anno dopo anno. L’evento ha avuto come scenari i luoghi simbolo della comunità, dove a fare da padroni di casa sono stati il conte del Thes con la sua bella Ginevra, seguiti dal "Signore" del Carnevale il Gipin con la sua inseparabile Catlina. Un vero e proprio palcoscenico di emozioni, risate e balli accompagnati dalla musica dal vivo di “Franco e i Colpi di scena”, un momento in cui la magia del carnevale ha travolto tutti, creando una sinergia tra generazioni diverse.

L’assessore Isabella Scaramuzzi ha sottolineato con entusiasmo: "Questa festa è stata un'esperienza che ci ha ricordato come il Carnevale non abbia età. È straordinario vedere come soprattutto le persone della terza età, ancora oggi, rivivano con piacere questi momenti continuando a mantenere vive le tradizioni che sono radicate nel nostro territorio. Un carnevale che non è stato solo un momento di svago, ma anche un’occasione per rinnovare legami affettivi e sociali, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti. Le maschere, simbolo di trasformazione e gioco, sono state il veicolo di un'esperienza che ha permesso a tutti, giovani e meno giovani, di immergersi in una festa che ha trasmesso allegria e condivisione”.

Il prossimo appuntamento, sempre promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella, sarà l'8 marzo presso il Centro Dinamico di via Delleani 34, quando si celebrerà la Festa della Donna. Un altro evento che si preannuncia emozionante e coinvolgente, pensato per celebrare la forza, la creatività e la bellezza femminile.