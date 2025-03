Biellese, ritorno al Pozzo nel derby con il Borgosesia: “Il sogno? Vedere lo stadio pieno di tifosi”

Ci siamo. Ancora pochi di attesa e la Biellese tornerà a giocare al Pozzo La Marmora di Biella. Come anticipato nella conferenza stampa di Palazzo Oropa dello scorso 29 gennaio, sarà nel derby di Eccellenza con il Borgosesia, terza forza del campionato, distante 11 lunghezze proprio dalla formazione laniera, capolista assoluta del girone, con 50 punti a favore e 15 vittorie ottenute su 21 match fin qui disputati.

Sarà l'occasione per i bianconeri di riabbracciare il proprio pubblico in quello stadio, già teatro di tante battaglie e imprese sportive, come riportato dal responsabile organizzativo della società, Claudio Porta, nel corso della presentazione della partita, in programma domenica 9 marzo. “È un momento epocale, un evento a suo modo storico ed emozionate per il calcio cittadino – spiega – Il sogno? Vedere lo stadio pieno dei nostri tifosi, tutti a inneggiare per i nostri colori in un clima di condivisione, passione e divertimento. Il giusto coronamento di una stagione davvero eccezionale”.

Per il tecnico Luca Prina l'incontro di domenica “è un fatto di per sé non scontato e particolare. Dietro questa partita c'è molto di più: fa parte di un percorso che la società vuole portare avanti e condividere con i propri supporters attraverso la serietà, l'identità, la correttezza e il coinvolgimento di tutti a 360 gradi. Una società e un ambiente serio possono creare entusiasmo e siamo convinti di operare per il meglio. L'augurio è di arrivare dove non siamo mai giunti prima ma compiendo i dovuti passi così da raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione”.

A domanda precisa se, nel prossimo futuro, saranno coinvolte scuole e società sportive in iniziative volte a creare movimento attorno alla realtà bianconera, la risposta è inequivocabile: “È chiaro che occorre creare passione e interesse tra i giovani – sottolineano Porta e Prina – che si sono un po' allontanati dallo sport locale. Quindi, ben vengano tutti i progetti che puntano a far rinnamorare le persone a questi colori. A cominciare dai ragazzi del nostro settore giovanile che devono diventare i nostri primi tifosi. Ma le cose stanno cominciando a cambiare, segno che la strada intrapresa è quella giusta”.

Come da programma, i cancelli dello stadio Pozzo apriranno intorno alle 13.30 di domenica, con l'inizio della prevendita dei biglietti già a partire da domani fino alle 12 di sabato, eccezion fatta per la giornata di giovedì come comunicato dai canali ufficiali della società. Il costo dei biglietti sarà simile a quelli emessi nel campo di corso 53° Fanteria e per le tifose ci sarà una sorpresa in occasione del giornata dell'8 marzo. Altre iniziative sono in programma nel corso della giornata, con l'invito di indossare i colori bianconeri. Il fischio d'inizio sarà alle 15 per una gara da vivere finalmente tutti assieme all'ombra del Pozzo La Marmora.