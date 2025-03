Vigili del Fuoco, da oggi Fabio Callegari è il comandante di Biella

Oggi, 3 marzo, assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella l’Ing. Fabio Callegari. Il Comandante uscente, Ing. Amalia Tedeschi, assumerà l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera.

Il Comandante Tedeschi, arrivata a Biella a dicembre 2023, prima di accomiatarsi, saluta tutto il personale e la cittadinanza della provincia di Biella. L’ing. Fabio Callegari, rodigino, si è laureato in ingegneria elettrica nel 2000 presso l’Università degli Studi di Padova. Successivamente ha ottenuto un master di II livello in “Protection against CBRNe” presso l’Università di Roma Tor Vergata. Entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2002 e dal 2003 ha svolto vari incarichi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, fino ad assumere l’incarico di Vice Comandante. Partecipa alle attività di soccorso nei terremoti di Salò (2004), Abruzzo (2009), Emilia Romagna (2012) con il coinvolgimento dell’alto Polesine e Centro Italia (2016). Ha coordinato il Centro Operativo Misto di Feltre (BL)durante la Tempesta Vaia (2018) ed ha diretto il modulo di alta capacità di pompaggio del Veneto nell’alluvione in Emilia Romagna nel 2023. Ha partecipato a diverse esercitazioni europee come Vice Coordinatore e Coordinatore del modulo HCP (alta capacità di pompaggio) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Ho già avuto modo di avere un primo approccio con il Comando – le parole del Comandante Fabio Callegari – ma oggi, il primo giorno da Comandante, rappresenta per me motivo di onore ed un nuovo inizio. Quello che posso assicurare fin d’ora, per quanto scontato, è il massimo impegno e metterò a disposizione di questa città e di tutta la provincia la mia esperienza operativa e gestionale per continuare il processo di crescita di questo Comando. Auguro i migliori auguri di buon lavoro alla collega Tedeschi”.

“Lascio una splendida città – così il Comandante Tedeschi – ed un magnifico territorio che ho imparato ad apprezzare anche facendo lunghe passeggiate. Avendo svolto i miei incarichi principalmente a Genova non ero abituata ad un territorio davvero a misura d’uomo, ricco di angoli meravigliosi. Adattarsi qui è stato facile, anche grazie alla collaborazione dimostratami dentro e fuori dal Comando. Ora affronterò una nuova esperienza in un’altra regione, la mia regione, perché Matera rappresenta le mie origini e sarò vicino alla mia famiglia, ma continuerò con lo stesso impegno e auguro buon lavoro al collega Callegari.”

Dopo il formale passaggio di consegne, avvenuto nell’ufficio del Comandante, e lo scambio di saluti, l’Ing. Tedeschi ha lasciato Biella con destinazione Matera.