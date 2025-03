Strada Barazzetto - Vandorno: prosegue la riasfaltatura FOTO

Nella mattina di oggi lunedì 3 marzo, l'Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini, l'Assessore al Bilancio e alle Finanze Amedeo Paraggio e il Consigliere Comunale Elisa Mondelli si sono recati sul cantiere allestito in strada Barazzetto - Vandorno per verificare l'avanzamento dei lavori di riasfaltatura.



L'Assessore Paraggio, su richiesta dell'Assessore Franceschini, si è incaricato di reperire le risorse necessarie per questo importante intervento e per altri progetti futuri, che includono anche la riasfaltatura di ulteriori strade. Questo specifico lavoro si è potuto realizzare grazie al Consigliere Comunale dí Fratelli d’Italia Elisa Mondelli, che, insieme a Franceschini ha raccolto le numerose richieste dei cittadini del Vandorno e si è messa subito al lavoro con il collega per raggiungere questo obiettivo.



Il sopralluogo odierno ha confermato l'impegno dell'amministrazione comunale nel garantire la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture locali. Gli amministratori hanno ascoltato le esigenze della comunità e hanno messo in campo le risorse necessarie per realizzare progetti di fondamentale importanza per il territorio, dimostrando un'efficace collaborazione tra i diversi settori del comune.