Non solo Carnevale, a Cerrione sarà inaugurata anche la multipostazione con 6 pc al polivalente

Martedì 4 marzo, in occasione delle vacanze di Carnevale, presso il salone polivalente di Cerrione si terrà un pomeriggio di festa per i ragazzi del paese. Il pomeriggio è aperto a tutti e rientra nel progetto “Banca del tempo”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

In occasione di tale giornata, verrà inaugurata la multipostazione con 6 pc portatili installati nella saletta al piano inferiore del polivalente, che potrà essere utilizzata dai cittadini come punto di incontro per i ragazzi che vorranno ritrovarsi e svolgere i compiti e progetti scolastici in compagnia.

Finanziato con 12.000 euro dal Ministero della Famiglia ai comuni con più di 100 alunni, il progetto è seguito dalla consigliera Melissa Berna e dalla responsabile Paola Borra.