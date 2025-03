Fine settimana nero per pendolari e viaggiatori, c'è lo sciopero nazionale (foto di repertorio)

Si prospetta ancora un fine settimana nero per chi si dovrà mettere in viaggio in treno. Uno sciopero nazionale coinvolgerà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS), Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, dalle 21 di venerdì 7 marzo fino alle 21 di sabato 8 marzo.

Durante queste 24 ore, i treni potrebbero subire cancellazioni o modifiche agli orari. Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione sindacale potrebbe comunque causare modifiche anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso per i Treni Intercity e Frecce, fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni regionali fino alle 24 del giorno precedente l’inizio dello sciopero. In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, a condizione che siano disponibili posti, con orari simili a quelli originariamente previsti.

Per informazioni aggiornate su collegamenti, orari e servizi, è possibile consultare i canali digitali di Trenitalia e Trenord, come il sito www.trenord.it, l’app di Trenord, il sito trenitaliatper.it, o contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21. È inoltre possibile ricevere assistenza presso le biglietterie e tramite il personale di supporto clienti.