Soccorso Alpino, giornata di addestramento a Bielmonte: in campo 25 operatori FOTO e VIDEO

(servizio di Davide Finatti per newsbiella.it e foto Soccorso Alpino)

Circa 25 operatori provenienti dalle varie stazioni della 22^ delegazione Biellese si sono ritrovati oggi a Bielmonte dove è stata organizzata una giornata di addestramento in ambiente, con lo scopo di ricreare i possibili scenari di un soccorso su terreno invernale.

Sono state svolte 4 simulazioni tecniche e sanitarie dove a rotazione il personale è stato impegnato: trasporto con barelle da neve sia in pista che fuoripista, ricerca Artva, recupero e calate con vari sistemi e, infine, grazie alla presenza di 2 medici specializzati, entrambi in organico alla 22^ Delegazione Biellese, sono state approfondite le vari tecniche di valutazione del paziente, immobilizzazione e imbarellamento con vari presidi in dotazione alle varie stazioni di soccorso.

La giornata, come di consueto, si è conclusa con un debriefing per approfondire e commentare le varie manovre fatte sul campo.