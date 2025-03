Il Bonprix TeamVolley riparte con il piede giusto, finisce 3 a 2 la sfida con Trecate

Non poteva essere una serata facile, ma già si sapeva. Le talentuose ragazzine della Igor Trecate – benché ultime nel girone nazionale di Serie B2 – hanno confermato il loro ottimo momento di forma, andando per due volte in vantaggio contro il Bonprix TeamVolley. Brave però le biancoblù a rimettere in bolla la partita, poi vinta 3-2 al tie-break.

Pronti-via, nel primo set le novaresi attaccano e mettono subito spalle al muro il Bonprix. Le ragazze di Preziosa reggono abbastanza bene il colpo ma sbagliano tantissimo, qualcosa come 12 errori nel singolo parziale: irrecuperabili contro chiunque, specialmente contro una squadra offensivamente valida come Igor, che cambia campo sul 25-21. Sotto 1-0, il TeamVolley si rimbocca le maniche. Il secondo è stato un set di sofferenza, in cui Diego e compagne hanno faticato per rimettere in piedi (pur meritatamente) il discorso fino al 21-25.

La frazione che lascia più l’amaro in bocca è la terza, che è stata anche la più equilibrata. Igor mantiene il vantaggio iniziale ma le lessonesi recuperano, impattando sul 20 pari: in quei frangenti di solito emerge la parte migliore del Bonprix, che questa volta però non è stato in grado di concludere. Tre errori consecutivi tagliano le gambe alle nostre ragazze, regalando alle avversarie il 2-1 sul 25-20. A quel punto, Igor cala di molto e la partita si ribalta. Biancoblù che vanno via in scioltezza nel quarto set. Coach Preziosa inserisce Macchieraldo al centro al posto di Fallarini, che aveva giocato bene nelle prime frazioni. Il 19-25 è meritato.

Pareggiato sul 2-2 il computo dei parziali, era lecito aspettarsi un tie-break difficile, ma così non è stato. Il TeamVolley scappa subito sul 5-0, quindi allunga fino al 10-3: un gap incolmabile, che si chiude con il 9-15 e la vittoria. Coach Fabrizio Preziosa: “Partita ancor più difficile di quanto era già di per sé lecito attendersi, contro una squadra giovane e in crescita. Le avevamo viste nelle ultime uscite ed eravamo consapevoli di cosa Trecate potesse essere in grado di fare. Portiamo a casa 2 punti che sono “guadagnati” rispetto a come si era messa la partita, ma rimane pure un punto “perso” se guardiamo la graduatoria. La verità sta nel mezzo. Avendo regalato due parziali, ben venga il 3-2 finale. Come sempre, tanto dipende da noi: se giochiamo in un certo modo, ne esce un certo tipo di prestazione; se invece battiamo male, abbassiamo le percentuali di attacco e non costruiamo con attenzione, il nostro livello scende e diventiamo vulnerabili contro chiunque. Si era già visto in casa contro Cagliero, ma anche a Chieri. Così come, viceversa, siamo state in grado di battere le prime due, Vigevano e Alessandria. Fa parte del nostro DNA: possiamo soltanto fare qualcosa per migliorare, allenandoci. Sono però alti e bassi che ci portiamo dietro da inizio stagione. Forse è la caratteristica di questa squadra: bisogna arrivare ad una maturità diversa, che ci permetta di essere più continue. Prendiamo il risultato e i punti, pronti per la prossima partita casalinga”.

Igor Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3 (25-21/21-25/25-20/19-25/9-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara, Gualinetti 15, Diego 10, Sola, Francoli, Biasin ne, Fallarini 8, Bonini 15, Macchieraldo 4, De Carlini ne, Filippini 16, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.