"Gli errori sono grandi opportunità", incontro tra studenti ed Enrico Galliano FOTO

Venerdì 28 febbraio, al Teatro Comunale di Cossato, nell'ambito del progetto Meet the Writer, è venuto a conversare con gli studenti del Liceo e con i compagni delle scuole primarie, Enrico Galiano, scrittore e insegnante, autore di libri molto apprezzati.

Per gli studenti la mattinata è cominciata con una passeggiata fino al teatro. Dopo i ringraziamenti da parte della Dirigente, dell'amministrazione comunale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la parola è passata a Michele Petruzzo, insegnante dell'istituto e giornalista. Con lui i ragazzi hanno riflettuto sulla paura di sbagliare e su come l’errore e l’imperfezione siano poco accettati nella nostra società, soprattutto nel mondo dei social. Questo spinge a scegliere minuziosamente cosa postare, seguendo standard imposti dall’esterno, per i quali l'autenticità risulta secondaria.

Successivamente, alcuni studenti hanno posto delle domande alla dott.ssa Cristina Mazza (psicoterapeuta) e al dott. Enrico Pesce (responsabile Ricerca e Sviluppo a Cascina Oremo), ragionando con loro su come oggi si abbia più paura di un tempo di vedere e provare dolore, su come si cerchi di evitare la noia a tutti i costi e si fatichi ad accettare le fragilità della nostra vita.

Infine, è salito sul palco l'ospite più atteso, Enrico Galiano, che ha iniziato con una domanda:

“Chi ha un sogno alzi la mano?”

E poi, a chi aveva risposto di sì, ha chiesto:

“Qual è il tuo sogno?”

Molti hanno risposto e lui ha incitati: “Dite il vostro sogno, parlatene, rendetelo concreto e, se non ne avete uno preciso, rendete questo il vostro punto di forza, qualcosa che vi arricchisca”.

Ciò che gli studenti hanno imparato da questa vivace mattinata è che attraverso gli sbagli si ha l'occasione di fermarsi e migliorare. A volte, proprio questi momenti si rivelano i più importanti, perché permettono di ripartire con ancora più energia, trovando nuovi percorsi per raggiungere i più grandi obiettivi.

"Un incontro interessante, in cui abbiamo potuto interagire molto con i protagonisti, che ci ha sorpreso positivamente, lasciandoci il ricordo di qualche risata e una nuova visione della vita e del mondo".